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احتجاجات في الأرجنتين على تفضيل كبار الساسة وعائلاتهم في تطعيمات كورونا

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احتجاجات في الأرجنتين على تفضيل كبار الساسة وعائلاتهم في تطعيمات كورونا احتجاجات في الأرجنتين على تفضيل كبار الساسة وعائلاتهم في تطعيمات كورونا

مصراوي Masrawy

10:32 م الأحد 28 فبراير 2021


ريو دي جانيرو - (د ب أ)

احتج الآلاف من الأرجنتينيين خلال عطلة نهاية الأسبوع ضد ما يرون أنه امتياز للسياسيين وعائلاتهم وحلفائهم في الحصول على لقاحات مضادة لمرض (كوفيد-19).

ومساء السبت، علق متظاهرون أكياس جثث سوداء محشوة على أبواب مبنى في بوينس آيرس، وهو قصر يضم مكتب الرئيس، كرمز لمن يتوفون أثناء انتظارهم الحصول على لقاح.

وحملت بعض أكياس الجثث الوهمية أسماء سياسيين موالين للحكومة حصلوا على اللقاح.

وكتب الرئيس ألبيرتو فرنانديز على تويتر مساء السبت إن "طريقة التظاهر في دولة ديمقراطية لا يمكن أن تكون بعرض أكياس جثث عليها أسماء شخصيات سياسية أمام كاسا روسادا".

وقبل أكثر قليلا من أسبوع، أقال فرنانديز وزير الصحة جينيس جونزاليس جارسيا، بعد أن أصبح معروفًا حصول أشخاص مقربين من الحكومة على اللقاح بخلاف البرنامج المخطط للتطعيم.

وقالت تقارير إن الوزير السابق احتفظ بـ 3 آلاف جرعة لقاح للاستخدام الشخصي. وتم إطلاق مسمى "تطعيمات كبار الشخصيات" من جانب المحتجين ووسائل الإعلام.

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