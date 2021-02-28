أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير الكهرباء: لدينا 150 ألف موظف.. و"ممكن أدورها بـ30 ألف فقط"

Print
وزير الكهرباء: لدينا 150 ألف موظف.. و"ممكن أدورها بـ30 ألف فقط" وزير الكهرباء: لدينا 150 ألف موظف.. و"ممكن أدورها بـ30 ألف فقط"

مصراوي Masrawy

10:34 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

هاجم النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب، إحدى شركات عدادات الكهرباء، مضيفًا أن الشركة توظف قارئي عدادات لا يستطيعون إجراء أبسط القراءات الصحيحة.

وطالب لاشين خلال اجتماع لجنة الطاقة بحضور وزير الكهرباء، اليوم الأحد، بضرورة أن تحدد الوزارة إعداد معينة من خريجي كليات الهندسة للعمل في الوزارة لكونهم الأجدر والأقدر.

ورد الوزير، أن الوزارة لديها خطة لتحويل جميع العدادات إلى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات: "مفيش قارئ هيجيلك تاني".

وبخصوص تعيين خريجي الهندسة، علق الوزير، قائلًا إن الموجود أكثر من الاحتياج: "في مرة عملنا مسابقة لاختيار 1000 موظف تقدم ليها 140 ألف واحد فهل هذا يعقل، ونبهت على المسئولين بأن ابن الغفير أهم عندي من ابن الوزير، لدينا 150 ألف موظف وأنا ممكن أدورها بـ30 ألف فقط".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

شبكة عيون الإخبارية