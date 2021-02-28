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مصراوي Masrawy



(مصراوي):

قال النائب محمد الوحش، وكيل لجنة الصحة، إن هناك لبسًا بين النواب في فهم القانون المتعلق بالبلازما والدم، مؤكدًا أننا نستخلص البلازما في مصر منذ 30 عامًا؛ ولكن المشروع يتعلق بالحصول على المشتقات الداخلية في البلازما، وسعر عبوة مستخلصات البلازما 50 مللي زادت 800% خلال 6 سنوات، ووصلت إلى 1200 جنيه، "أنا لا أتحدث عن تشريع قانون متعلق بالبلازما".

واستطرد الوحش، خلال حديثه اليوم الأحد: هذا القانون سيتيح تكنولوجيا جديدة وتقنيات غير مسبوقة في مصر لأول مرة، وأنا أتفق على ضرورة تشديد العقوبة ضد أي إهمال في نقل الدم، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن يكون أن يكون هناك مقابل مادي مرتفع مقابل التبرع بالدم؛ حتى لا يكون القانون سيئ السمعة في العالم.

كان النائب أيمن أبو العلا قد قال إنه يتعجب من إصرار الحكومة على تقديم قانونَين في منتهى الأهمية لا علاقة لهما بعض؛ أحدهم يضع مصر في مصاف الدولة المتقدمة في استخلاص البلازما، وهو مشروع قومي يحتاج إلى اهتمام وتوضيح كافيين، وقانون آخر يتعلق بمشتقات وتجميع الدم، وهو قانون انتظرنا 61 عامًا كي يتعدل فتأتي الحكومة لتختصره في 6 مواد.

وأضاف أبو العلا: هناك مَن يجلسون على المقاهي بجوار المستشفيات يتاجرون في الدم، يحتاجون إلى نصوص أكثر ردعًا، والمواد الواردة لا تنظم ذلك بشكل كافٍ، مطالبًا بفصل القانونين وإعطاء الوقت الجيد للدراسة.

واستطرد النائب: الطامة الكبرى في مسمى القانون الحالي بـ"عمليات الدم"، والقامات العلمية كلها في القاعة تدرك أنه لا وجود لما يسمى بـ"عمليات الدم" في دول العالم، وإنما مسميات أخرى تتعلق بوضوح بنقل الدم، وعند ترجمته للشركات المتعاملة معنا في العالم فلن تفهم المسمى، وإذا أصرت الحكومة على دمج قانونَين في قانون واحد، فأطالب بتغيير المسمى على الأقل.

واختتم أبو العلا: يجب أن نحصل على قانون يليق بأهمية إجراءات نقل وتوزيع الدم.