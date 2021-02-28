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4 مارس.. محاكمة "فتاة تيك توك" ريناد عماد بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

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4 مارس.. محاكمة "فتاة تيك توك" ريناد عماد بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء 4 مارس.. محاكمة "فتاة تيك توك" ريناد عماد بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

مصراوي Masrawy

10:34 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمود سعيد:
حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 4 مارس المقبل، لنظر محاكمة "فتاة تيك توك" ريناد عماد على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها أعترف بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

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