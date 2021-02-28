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وزير الشؤون الإسلامية نوه عبر وسم "كلنا محمد بن سلمان" بجهود ولي العهد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن السعودية وطن غال يختلف عن كل الأوطان فيه قبلة المسلمين وولاة أمره تشرفوا بحمل رسالة الإسلام والسلام ونشر المحبة وخدمة الحرمين الشريفين، منوهاً بما شهدته ‫المملكة من منجزات عظيمة خلال سنوات قليلة هو محل تقدير واعتزاز وفخر، ويستوجب منا الدعاء والشكر قولاً وعملاً.

جاء ذلك في تغريدات للوزير " آل الشيخ " عبر حسابه بمنصة تويتر تفاعلاً مع هاشتاق "كلنا محمد بن سلمان" الذي تصدر الترند العالمي لثلاثة أيام متواصلة عبر آلاف الرسائل التي تحمل الحب والتضامن مع سمو ولي العهد ضد الحملات المضللة.

ولفت الوزير " آل الشيخ " إلى أن ما يقوم به سمو ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القوي الأمين من أعمال كبيرة لخدمة الوطن وعلو شأنه وفق رؤية2030 الطموحة التي يسعى من خلالها لجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة.

وخلص الوزير "آل الشيخ" في ختام تغريداته إلى أن هذه الجهود والأعمال المباركة لسمو ولي العهد تستوجب التكاتف معه والالتفاف حوله والدعاء له بالنصر والتأييد والتسديد.