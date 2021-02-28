أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ": وطن غال يختلف عن كل الأوطان وشهد منجزات تستحق الشكر قولاً وعملاً

Print
"آل الشيخ": السعودية وطن غال يختلف عن كل الأوطان وشهد منجزات تستحق الشكر قولاً وعملاً "آل الشيخ": وطن غال يختلف عن كل الأوطان وشهد منجزات تستحق الشكر قولاً وعملاً
وزير الشؤون الإسلامية نوه عبر وسم "كلنا محمد بن سلمان" بجهود ولي العهد

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أن وطن غال يختلف عن كل الأوطان فيه قبلة المسلمين وولاة أمره تشرفوا بحمل رسالة الإسلام والسلام ونشر المحبة وخدمة الحرمين الشريفين، منوهاً بما شهدته ‫المملكة من منجزات عظيمة خلال سنوات قليلة هو محل تقدير واعتزاز وفخر، ويستوجب منا الدعاء والشكر قولاً وعملاً.

جاء ذلك في تغريدات للوزير " آل الشيخ " عبر حسابه بمنصة تويتر تفاعلاً مع هاشتاق "كلنا محمد بن سلمان" الذي تصدر الترند العالمي لثلاثة أيام متواصلة عبر آلاف الرسائل التي تحمل الحب والتضامن مع سمو ولي العهد ضد الحملات المضللة.

ولفت الوزير " آل الشيخ " إلى أن ما يقوم به سمو ‫ولي العهد الأمير محمد بن سلمان القوي الأمين من أعمال كبيرة لخدمة الوطن وعلو شأنه وفق رؤية2030 الطموحة التي يسعى من خلالها لجعل بلادنا في مصاف الدول المتقدمة.

وخلص الوزير "آل الشيخ" في ختام تغريداته إلى أن هذه الجهود والأعمال المباركة لسمو ولي العهد تستوجب التكاتف معه والالتفاف حوله والدعاء له بالنصر والتأييد والتسديد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

التحالف: تدمير طائرتين مسيرتين أطلقتهما ميليشيا الحوثي باتجاه السعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

تفاصيل مقتل مصري وإصابة آخر رميا بالرصاص في السعودية

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

"أطلق عليهما الرصاص".. وزيرة الهجرة: السلطات السعودية ضبطت المتهم بقتل مصري وابن أخيه

شبكة عيون الإخبارية