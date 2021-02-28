أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

إحباط تهريب زيت الماريجوانا المخدر في مطار القاهرة

Print
إحباط تهريب زيت الماريجوانا المخدر في مطار القاهرة إحباط تهريب زيت الماريجوانا المخدر في مطار القاهرة

مصراوي Masrawy

10:13 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك الطرود البريدية بالقاهرة، محاولة تهريب عدد من من أمبولات زيت الماريجوانا المخدرة، القادمة داخل طرد من أمريكا يحتوي على ملابس وأحذية، قبل أن تتخذ الجمارك الإجراءات القانونية.

وتبين أنه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية الواردة بجمرك بريد فيدكس، اشتبه محمود جاد مأمور الجمرك في بوليصة الشحن واردة من أمريكا عبارة عن كرتونة بوزن 2.85 ليبرة، وأثناء قيامه بفتح الطرد وجد بين طيات الملابس أمبولات بداخلها مادة سائلة، وبالعرض على جون جميل مدير جمرك فيدكس، قرر تشكيل لجنة لفحص وجرد محتويات الطرد، ضمت محمد فتحي مدير الحركة، وأحمد سمير مأمور الحركة، وتبين وجود 5 أمبولات مخفاة بين طيات الملابس، و5 أمبولات أخرى مخفاة داخل فرش حذاء، وجميعها بداخله مادة سائلة.

وبعرض الأمر على إدارة مكافحة المخدرات، أفادت بأن الأمبولات المضبوطة يشتبه أنها تحتوي على زيت الماريجوانا المخدر، ومحظور دخوله وتداوله داخل البلاد.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

بالفيديو.. القصة الكاملة لمقتل مصري بسبب خلاف على تحميل الخضروات بالسعودية

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي

شبكة عيون الإخبارية