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"الشتاء ينتهي 20 مارس".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

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"الشتاء ينتهي 20 مارس".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس "الشتاء ينتهي 20 مارس".. الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس

مصراوي Masrawy

10:09 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب– أسامة علي:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا خلال الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع، حيث تسود حالة من الدفء على القاهرة والوجه البحري والمناطق الجنوبية، ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارًا.

حذرت خبراء هيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس خلال الفترة الحالية لا سيما أنه من الوارد انخفاض درجات الحرارة مجددًا.

وقال محمود شاهين، مدير مركز التبنؤات بالهيئة العامة للأرصاد، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على فضائية "صدى البلد" إن الطقس أصبح معتدلًا على أغلب الأنحاء، لكن يوجد فارق بين الدرجتين العظمى والصغرى 10 درجات مئوية، ما يتسبب في الإصابات بنزلات البرد المتشابهة مع كورونا.

وأضاف مدير مركز التنبؤات، أنه يشهد الأربعاء المقبل انخفاض في درجات الحرارة بمعدل درجتين أو 3، قابلة للزيادة، متوقعًا أن هناك فرص لسقوط الأربعاء المقبل، على السواحل الشمالية،لافتًا إلى أن الشتاء ينتهي رسميًا يوم 20 مارس المقبل.

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