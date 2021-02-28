أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
النيابة العامة: ضبط السيارة النقل المتسببة في حادث الكريمات وجار استجوابه -
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

Print
﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات ﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبًا استرجاعيًا اليوم الأحد على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق بعد مواجهة التعاون يوم أمس.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الوطني خالد العطوي قد اشتمل على تمرين الجري حول الملعب وتمديد العضلات للمجموعة التي خاضت مواجهة التعاون، فيما أدت بقية اللاعبين تمارين لياقية بالكرة، ثم قسم العطوي لاعبي الفريق إلى مجموعتين لتطبيق عددٍ من الجمل الفنية؛ واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب، فيما خاض حراس المرمى تدريبات خاصة مع مدرب الحراس الوطني حمد اليامي.
وفي سياق متصل قرر الجهاز الفني منح لاعبي الفريق إجازة يوم غدٍ الاثنين على أن تستأنف التدريبات مساء الثلاثاء تحضيرًا لمواجهة النصر يوم الجمعة المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ22 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم.
وشهد المران مشاركة الحارس الدولي الجزائري رايس مبولحي في تدريبات اليوم بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي والعلاجي.

﻿الاتفاق يجري تدريبًا استرجاعيًا قبل مواجهة النصر .. ومبولحي يشارك في التدريبات

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

شبكة عيون الإخبارية