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المجلس التعليمي بعسير يبحث تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد

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المجلس التعليمي بعسير يبحث تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد المجلس التعليمي بعسير يبحث تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد
استعرض 5 أوراق عمل بينها سبل دعم مدارس الأطراف

المجلس التعليمي بعسير يبحث تعزيز دور الأسرة في التعلم عن بعد

بحث المجلس التعليمي بمنطقة عسير في جلسته الثانية من الدورة الثانية والعشرين للعام الجاري عددًا من الموضوعات التي تتعلق بالعملية التربوية والتعليمية "عن بعد"، وذلك بتنظيم من أمانة التعليم.

وعقد اللقاء برئاسة مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، باستعراض أمين الإدارة العامة للتعليم محمد ناصر، أبرز نتائج وتوصيات الاجتماع الأول.

واستعرض اللقاء خمس أوراق عمل؛ قدم الأولى منها مدير تعليم رجال ألمع الدكتور أحمد العُمري بعنوان: "الشراكة مع الأسرة ودورها في دعم التعليم عن بعد- تعاون وبناء ونتائج متميزة"، وفي الثانية تحدث مدير تعليم سراة عبيدة الدكتور حسن العلكمي عن "المنجزات النوعية المنفذة في المحافظة وإمكانية الاستفادة منها في إدارات التعليم الأخرى وخاصة ما يتعلق بالتعليم عن بعد".

وناقش مدير تعليم ظهران الجنوب سعيد هباش، في الورقتين الثالثة والرابعة الاستفادة من مركز القياس والتشخيص لذوي الاحتياجات الخاصة بتعليم عسير لدعم الإدارات التعليمية في المحافظات عند الحاجة، وسبل دعم مدارس الأطراف.

فيما قدمت رئيسة قسم الإشراف التربوي بتعليم بيشة عزة الشمراني، الورقة الخامسة بعنوان: "جدارات المشرف والمشرفة التربوية في التعليم الإلكتروني". واختتمت الجلسة بعدد من المداخلات والتوصيات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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