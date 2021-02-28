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​مصادر لـ"مصراوي": "المصري الديمقراطي" يقدم تعديلاته للشهر العقاري الأسبوع الجاري

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​مصادر لـ"مصراوي": "المصري الديمقراطي" يقدم تعديلاته للشهر العقاري الأسبوع الجاري ​مصادر لـ"مصراوي": "المصري الديمقراطي" يقدم تعديلاته للشهر العقاري الأسبوع الجاري

مصراوي Masrawy

08:19 م الأحد 28 فبراير 2021

(مصراوي):

قالت مصادر سياسية برلمانية، إن الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي تعتزم التقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري بجلسات البرلمان المرتقب عقدها الأسبوع الجاري.

وكشفت المصادر في تصريحات خاصة، أن التعديلات المرتقبة ستتضمن طلبًا بتأجيل بدء التنفيذ للقانون مع السماح بمهلة عامين للسداد، والنظر أيضًا فيما هو محدد من نسب للتسجيل بالشهر العقاري.

وقال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب، إن المركز البرلماني للحزب يعكف على وضعه حاليًا، داعيًا لضرورة تعديل القانون برمته الذي لم يعدل منذ صدوره.

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