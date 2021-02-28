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بهذه الطريقة يمكن للسعوديين الحصول على جواز سفر كورونا العالمي

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بهذه الطريقة يمكن للسعوديين الحصول على جواز سفر كورونا العالمي بهذه الطريقة يمكن للسعوديين الحصول على جواز سفر كورونا العالمي
عبر منصة رقمية بمعايير عالمية تساعد على التحقق من هوية المسافر

بهذه الطريقة يمكن للسعوديين الحصول على جواز سفر كورونا العالمي

أوضح نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط محمد البكري أن منصة جواز سفر كورونا الرقمية ستوفر خياراً مناسباً لمساعدة المبادرات الرامية إلى إعادة تشغيل قطاع الطيران وإعادة تنشيط حركة السفر الجوي.

وعن كيفية حصول المسافرين وبالتالي السعوديين قال البكري: إن جواز سفر كورونا هو منصة رقمية بمعايير عالمية تساعد على التحقق من هوية المسافر وربطها رقميا مع نتائج الفحص الطبي أو عملية أخذ اللقاح، ويكون للمسافر الحق بمنح هذه المعلومات للجهة المطلوبة وفقاً لـ"العربية".

وأضاف "البكري" أن لكل دولة متطلبات بموجب قرارات سيادية بما يخص السفر والوقاية من الجائحة، معرباً عن أمله في أن "تساعد المنصة الرقمية وغيرها من المبادرات في استعادة حركة التشغيل في قطاع الطيران.

واعتبر أن الحصول على الشهادات الرقمية للفحوصات واللقاحات ستوفر الكثير من الجهد والوقت على المسافرين والحكومات وتساعد المشغلين في قطاع الطيران على مواجهة آثار الجائحة.

وقال: إن الاتحاد الدولي للنقل الجوي يعمل يداً بيد مع الهيئات والمنظمات العالمية للخروج بخارطة طريق لإعادة تشغيل القطاع المعطل لأكثر من عام.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تصل حركة السفر إلى ثلث مستويات ما قبل أزمة كورونا، علماً بأنه كان قد توقع نهاية عام 2020 تحسناً في حركة السفر بنسبة 50% مع توفير الحكومات للقاحات كورونا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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شبكة عيون الإخبارية