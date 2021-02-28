أخبار عاجلة

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم -
مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
45 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة -
إيطاليا تسجل أعلى حصيلة وفيات سنوية منذ الحرب العالمية الثانية في 2020 -
المرصد السوري: مقتل 4 أشخاص جراء استهدفت مصافي نفط شمال سوريا -
المتحدثة باسم بايدن ترفض انتقادات ترامب في مسألة الهجرة -
"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان -
"بلدية بارق" تغلق 10 محال وتحرر 23 مخالفة للإجراءات الاحترازية -
"النساء سبب كورونا".. تغريدة "الدويلة" تثير الجدل والغضب في الكويت.. ماذا قال؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مضر" يواجه "الخليج" غداً.. في نهائي كأس سلطان لكرة اليد

Print
"مضر" يواجه "الخليج" غداً.. في نهائي كأس سلطان لكرة اليد "مضر" يواجه "الخليج" غداً.. في نهائي كأس سلطان لكرة اليد

يلتقي، غداً، على صالة وزارة الرياضة بالدمام فريقا مضر والخليج، في المباراة النهائية لبطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في نسختها الـ43.

وتمكّن مضر من التأهل للنهائي بعد تجاوزه الصفا في الدور ربع النهائي، ثم تغلب على الوحدة في نصف النهائي، فيما تأهل الخليج بعد فوزه على السلام في ربع النهائي، ومن ثم إقصائه النور في الدور نصف النهائي.

ويتطلع الخليج لتحقيق لقبه السابع في البطولة بعد أن تُوج بها 6 مرات في المواسم الرياضية (1993/1994م – 1994/1995م – 1997/1998م – 1998/1999م – 2000/2001م - 2003/2004) وفي المقابل يبحث مضر عن المحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي، والثالث في تاريخه، بعدما حققه في الموسم المنصرم (2019/ 2020م)، وقبلها في موسم (2013/ 2014م).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

ثعبان في غرفة الأطفال.. شاهد رد الفعل غير المتوقع من الأم

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

مصر تسجِّل 579 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 حالة وفاة

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

"التحالف": اعتراض وتدمير طائرتَيْن بدون طيار (مفخختَيْن) أُطلقتا تجاه خميس مشيط وجازان

شبكة عيون الإخبارية