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.. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي

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بالفيديو.. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي .. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي
قال: كنت خارج المنزل وقت الحادثة وتفاجأت بها على سطح مجلس

بالفيديو.. مقيم بحريني بالرياض يكشف اللحظات الأولى لشظايا صاروخ الحوثي

كشف المقيم البحريني الساكن بالمنزل المتضرر من سقوط شظايا صاروخ مليشيا الحوثي الإرهابية بأن الإصابات مادية فقط.

وقال: "أنا موجود بالرياض منذ 14 عاماً، ونعيش وسط أهلنا في ‫المملكة"‬، مؤكداً أن "جميع قطاعات الأمن تواجدت في الوقت المناسب".

وفي التفاصيل، قال محمد فهيم المواطن البحريني المقيم بالرياض لـ"": "كنت وقت الحادثة خارج الشقة، وحينها وصلتني مكالمة من الأهل في حدود الساعة التاسعة بعد سماعهم صوتاً قوياً، وعندما جئت للمنزل تفاجأت بإحدى شظايا الصاروخ وقعت على سطح المجلس! والحمد لله لم يكن أي من أفراد الأسرة الزوجة أو الطفلين موجودين في المجلس؛ حيث كانوا موجودين في غرفة أخرى بالشقة"، مؤكداً عدم تضرر أحد من أفراد الأسرة.

وأضاف: "تواصلت بعد وصولي للشقة بالدفاع المدني، وفوراً حضروا، كما تواجدت جميع القطاعات الأخرى، وقاموا بإجراء اللازم وقد شعرت بالأمان عندما أزالوا شظايا الصاروخ".

وكان قد صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بأن فرق الدفاع المدني بمدينة الرياض باشرت مساء السبت الموافق (27 فبراير 2021م) حادثة سقوط شظايا صاروخ بالستي تمّ إطلاقه باتجاه العاصمة الرياض من قِبل عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية، وتمّ اعتراضه وتدميره، وتناثرت الشظايا على عدة أحياء سكنية في مواقع متفرقة، ونتج عن سقوط إحدى الشظايا أضرارٌ مادية بأحد المنازل دون وقوع إصابات بشرية أو وفيات، ولله الحمد، وتمّ التعامل مع الحادث وفق الإجراءات المعتمدة والخطط المعدة لذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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