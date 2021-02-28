"اقتحم خيمة الأحوال المدنية بسيارته".. مسن يدهس 9 أشخاص بشارع الهرم

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مصراوي Masrawy



كتب - محمد شعبان:

أصيب 9 أشخاص بكسور وسحجات بالجسم صدمهم مُسن أصيب بغيبوبة سكر أثناء قيادة سيارته بشارع الهرم، اليوم الأحد.

تلقى مدير قطاع غرب الجيزة إشارة من العقيد محمد أمين مفتش فرقة الطالبية والعمرانية، بوقوع حادث ووجود مصابين بمحيط مبنى الأحوال المدنية.

وانتقلت قوة مشتركة من قسم الطالبية ومرور الجيزة إلى محل البلاغ. وكشفت المعاينة أن رجلا في السبعينات من العمر كان يقود سيارته الخاصة إلا أنه أصيب بـ"غيبوبة سكر" فقد على إثرها سيطرته على عجلة القيادة.

حسب معاينة المقدم مصطفى كمال وكيل فرقة الطالبية والعمرانية، والرائد إسلام السيد رئيس المباحث، تبين أن المسن اصطدم بـ"خيمة" خاصة باستقبال المترددين على مبنى الأحوال المدنية.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص -بينهما حالتان بكسور في الساق و7 بسحجات متفرقة- نقلوا إلى المستشفى وخضعوا للفحوصات الطبية وغادروا فور الاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأنقذت العناية الإلهية قائد السيارة، الذي خضع لفحوصات دقيقة من قبل الطاقم الطبي بقسم الاستقبال، وحالته العامة مستقرة.

وتحرر المحضر اللازم، وأحال اللواء محمد عبد التواب مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.