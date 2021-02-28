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"برلمانية الإصلاح والتنمية" تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري

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"برلمانية الإصلاح والتنمية" تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري "برلمانية الإصلاح والتنمية" تتقدم بتعديلات على قانون الشهر العقاري

مصراوي Masrawy

02:00 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب- مصراوي:

تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، إلى المستشار حنفى جبالي، رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون مقدم من الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.

يأتي التعديل الوارد بمشروع القانون المقدم ليعالج ما يتعلق بالمبالغة في الرسوم وزيادتها على المواطنين مما يجعل من الصعب عليهم أن يتحملوها، كما قدم التعديل فكرة الشباك الواحد من خلال مصلحة الشهر العقاري التًي تتولى التعامل مع هيئة المساحة والتعامل مع أجهزة المدن أو المحليات أو مصلحة الضرائب العقارية أو غيرها من الجهات لإستيفاء المستندات أو البيانات أو أي معلومات يقتضيها التسجيل بالشهر العقاري.

كما قصد التعديل تسهيل الإجراءات ووضع حل في حالة استحالة وجود سند ملكية مسجل في سلسلة العقود المقدمة في حالة تسلسل البيوع أو عدم الوصول لأحد البائعين السابقين بسبب الوفاة أو تشعب القضية الأمرالذي تترتب علٌيه شطب القضية أو تركها بسبب استحالة البت فيها وهو ما عالجه أيضا مشروع القانون إسهاما في التخفيف عن كاهل المواطن المصري.

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مصراوي Masrawy

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