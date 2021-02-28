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رئيس المعاهد الأزهرية من داخل اللجان: استئناف الدراسة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة

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رئيس المعاهد الأزهرية من داخل اللجان: استئناف الدراسة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة رئيس المعاهد الأزهرية من داخل اللجان: استئناف الدراسة بعد انتهاء الامتحانات مباشرة

مصراوي Masrawy

12:31 م الأحد 28 فبراير 2021

كتب - محمود مصطفى:

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الأحد، امتحانات الشهادة الابتدائية والصف الثاني الثانوي، بلجان معاهد "القاهرة الثانوي والبراموني الإعدادي، وفتيات العباسية".

ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وطلاب الصف الثاني الثانوي القسم العلمي امتحان مادة القرآن والفقه، بينما يؤدى طلاب القسم الأدبى الامتحان بمادة القرآن والفقه والمنطق.

وطمأن رئيس قطاع المعاهد، الطلاب على صدور توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتوفير كل سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، وأن تكون الامتحانات فى مستوى الطالب المتوسط ، مشيرا إلى أنه سيتم استئناف الدراسة عقب الانتهاء من الامتحانات مباشرة.

واطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوفير المطهرات.

الشيخ صالح

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