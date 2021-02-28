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رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون البوابة المصرية للعمرة

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رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون البوابة المصرية للعمرة رئيس مجلس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون البوابة المصرية للعمرة

مصراوي Masrawy

11:20 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني، ومكاتب لجان الدفاع والأمن القومي، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من بإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

كما تنظر الجلسة العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة، عرض 7 بيانات عاجلة موجهة للحكومة، على النحو التالي:

1. العضو سحر العشري وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن سبل مشاركة المجتمع المدني في المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى.

2. العضو فتحي قنديل وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن زيادة سعر توريد طن قصب السكر في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج.

3. العضو طلعت عبد القوي وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية.

4. العضو هالة أبو السعد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من الزيادة السكانية لما لها من أثر سلبي على المجتمع والاقتصاد.

5. العضو فاطمة سليم وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن مكافحة أعمال القرصنة الفنية وحماية حقوق الملكية الفكرية.

6. العضو محمود عصام موسى وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن توفير الرعاية الصحية والاجتماعية والمادية للصيادين.

7. العضو عبد الحميد دمرداش وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن وضع استراتيجية ذات أطر تشريعية وإجرائية متكاملة للحد من الزيادة السكانية.

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مصراوي Masrawy

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