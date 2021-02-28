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شركة TBC تنفذ مشروعاً لرفع جودة مياه الشرب بالمدارس

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شركة TBC تنفذ مشروعاً لرفع جودة مياه الشرب بالمدارس شركة TBC تنفذ مشروعاً لرفع جودة مياه الشرب بالمدارس
يضمن تأمين منتج عالي الجودة بمعايير عالمية بوحدات مطورة

شركة TBC تنفذ مشروعاً لرفع جودة مياه الشرب بالمدارس

أطلقت شركة تطوير للمباني TBC، مشروع تركيب وحدات تنقية وتبريد مياه الشرب للمباني المدرسية في عددٍ من إدارات التعليم بالمملكة.

وكشفت TBC أن مشروعها الذي وجّهتها وزارة التعليم بتنفيذه تحت إشرافها، يُعد تحولاً كاملاً وتغييراً جذرياً على صعيد توفير مياه الشرب للطلاب، بدلاً من الوسائل التقليدية.

وأسفر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة التعليم وشركة تطوير للمباني لدراسة الوضع واقتراح الحلول ومعرفة التكاليف المطلوبة، عن تقديم دراسة كاملة تقوم على حل متكامل يعالج جميع جوانب المشكلة، ويضمن تأمين منتج عالي الجودة يوفر مياه شرب داخل المدارس للطلاب، بمعايير عالمية، وبوحدات مطورة ومصممة خصيصاً لهذا الغرض.

وتغطي مظلة المشروع الذي يؤمن 1200 وحدة تنقية 5 إدارات تعليمية، هي: إدارة تعليم محافظة الأحساء (380 وحدة)، وإدارة تعليم محافظة جدة (234 وحدة)، وإدارة تعليم منطقة جازان (230 وحدة)، وإدارة تعليم محافظة صبيا (190 وحدة)، إدارة تعليم منطقة مكة المكرّمة (166 وحدة).

وتوزع الوحدات على 284 مبنى مدرسياً، ويستفيد منها نحو 213 ألف طالب وطالبة، ويطابق مستوى تنقية المياه التي تنتجها مواصفات مياه الشرب المعبأة بالمملكة، عبر 7 مراحل تنقية تمر بها المياه داخل الوحدات، مع عدم إضافة أي مواد كيميائية.

شركة تطوير للمباني TBC

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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