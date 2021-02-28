أخبار عاجلة

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه -
بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة -
​وصول أولى رحلات شركة "Hi Sky" من مولدوفيا لمطار الغردقة -
​الصحفيين: فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوع -
حاكم مصرف لبنان المركزي: سأقاضي من نشروا أخبارا كاذبة عن عقوبات أمريكية ضدي -
تركي آل الشيخ يعلن: عمل يجمع القصبي والسدحان ويُعرَض على mbc برعاية هيئة الترفيه -
الأمم المتحدة: المملكة قدَّمت دراسات عالية الجودة تتعلق بالهدر الغذائي -
تنبيهان متقدمان لعسير ونجران: أتربة مثارة وشبه انعدام في الرؤية الأفقية -
"بر السديرة" تودع 37600 ريال مساعدات للأيتام في حساباتهم البنكية -
"تنمية الأفلاج" تطلق فريق "إسناد" التطوعي لمساعدة أصحاب الحوادث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بكامل جاهزيتها.. "صحة الجوف" تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات كورونا

Print
بكامل جاهزيتها.. "صحة الجوف" تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات كورونا بكامل جاهزيتها.. "صحة الجوف" تطلق 5 مراكز جديدة لتطعيمات كورونا
قالت: ستبدأ اليوم باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين بتطبيق "صحتي"

بكامل جاهزيتها..

أعلنت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف، جاهزيتها لإطلاق 5 مراكز للقاح كوفيد 19، بمحافظات ومراكز المنطقة، بالإضافة إلى المركز الرئيسي للقاح بمدينة سكاكا.

وأوضحت "صحة الجوف" أن المراكز تشمل مركز صحي الربوة، ومركز صحي قارا بمدينة سكاكا، ومركز صحي الغرب بمحافظة دومة الجندل، ومركز صحي الصالحية بمحافظة طبرجل، ومركز صحي صوير بمركز صوير.

وبيّنت أن المراكز ستبدأ اليوم الأحد 28 فبراير باستقبال المواطنين والمقيمين المسجلين في تطبيق "صحتي"، ووجهت الدعوة للجميع للتسجيل لأخذ اللقاح عبر التطبيق.المديرية العامة للشؤون الصحية الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

الأهلي يسعى لتصحيح أوضاعه.. وضمك لمعالجة أوجاعه

بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

بتعاون أمني.. بلدية خميس مشيط تضبط خمسة مسالخ مخالفة

شبكة عيون الإخبارية