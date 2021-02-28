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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

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مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة مسئولو "الإسكان" يتفقدون مشروعات تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الجديدة

مصراوي Masrawy

11:12 ص الأحد 28 فبراير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع تنمية وتطوير المدن، أعمال تطوير عدد من الطرق والمحاور الرئيسية بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز المدينة، والمهندسة مروة حسين، نائب رئيس الجهاز للتجمع الأول، والمهندس خالد رجب، نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد والمشرف على إدارة المرافق ومسئولو الهيئة والجهاز والمشروعات.

واستهل مسئولو الإسكان، جولتهم، بتفقد أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالتجمع الأول، حيث يجري تطوير محور السادات بطول 11 كم، وتشمل الأعمال توسعة المحور وجعله محورا (حرا) يتم ربطه بمحور الميثاق وحتى التسعين الشمالى، حيث يعتبر مدخلا رئيسيا للتجمع الأول، وكذا تعديل المحور بتقاطعه مع محور مصطفى كامل.

كما قام مسئولو الوزارة، بالمرور على أعمال تطوير محور يوسف السباعي والطرق الرابطة بطريق السويس القديم بطول ١١ كم، وكذا أعمال تطوير محور مصطفى كامل بطول 6.5 كم، من طريق السويس وحتى التسعين الشمالي.

واختتم مسئولو الإسكان الجولة، بالمرور على أعمال تطوير محور طه حسين بطول 4.5 كم، من الطريق الدائري وحتى محور مصطفى كامل، وكذا أعمال تطوير محور نجيب محفوظ بطول 6 كم، مؤكدين على ضرورة مواصلة الأعمال ليتم الانتهاء من أعمال التطوير في أسرع وقت.

وفي سياق متصل، عقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، اجتماعاً مع رؤساء الشركات المنفذة للأعمال للتأكيد على مواصلة العمل ليل نهار لإتمام الاعمال في الوقت المحدد وبأعلي كفاءة، وأهمية تطوير مداخل ومحاور التجمع الأول وربطها بالطرق الرئيسية ( السويس، والطريق الدائري، وطريق الميثاق).

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