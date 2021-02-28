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الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و113 وفاة بفيروس كورونا

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الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و113 وفاة بفيروس كورونا الهند تسجل أكثر من 16 ألف إصابة جديدة و113 وفاة بفيروس كورونا

مصراوي Masrawy

07:57 ص الأحد 28 فبراير 2021

نيودلهي - (أ ش أ):
سجلت الهند 16 ألفا و752 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 11 مليونا و96 ألفا و731 شخصا.
وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة تايمز أوف إنديا الهندية اليوم الأحد- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 113 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 157 ألفا و51 شخصا.
وأفادت بأن 11 ألفا و718 شخصا تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 10 ملايين و775 ألفا و169 شخصا.
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 164 ألفا و511 شخصا.

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