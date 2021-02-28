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البحرين تدين هجمات الحوثيين ضد

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البحرين تدين هجمات الحوثيين ضد السعودية البحرين تدين هجمات الحوثيين ضد

مصراوي Masrawy

11:41 م السبت 27 فبراير 2021

المنامة - (د ب أ)

أدانت وزارة خارجية البحرين واستنكرت بشدة قيام ميليشيات الحوثي "الإرهابية" بإطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة الرياض ومسيرات مفخخة باتجاه مدينة جازان وخميس مشيط بالمملكة العربية ، حسبما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا".

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء السبت على "تضامن البحرين مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تستهدف بشكل متعمد وممنهج المدن والمنشآت المدنية والمدنيين الآمنين في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأشادت الوزارة في بيانها "بكفاءة ويقظة واحترافية قوات دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخ البالستي والمسيرات المفخخة، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته السياسية تجاه هذه الاعتداءات الحوثية الآثمة على أراضي المملكة العربية السعودية".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن منذ قليل عن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي وطائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه الأراضي السعودية.

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