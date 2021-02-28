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"كل الحب ده نعمة من ربنا".. لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان

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"كل الحب ده نعمة من ربنا".. لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان "كل الحب ده نعمة من ربنا".. لينا شاكر تكشف تفاصيل إصابتها بالسرطان

مصراوي Masrawy

11:40 م السبت 27 فبراير 2021

(مصراوي):

قالت الإعلامية لينا شاكر، إنها عندما نشرت صور الفوتوسيشن لها وهي بلا شعر، كان هدفها دعم الملايين الذين يعانون من مرض السرطان، ودعم فكرة أنهم ليسوا أقل جمالًا بعد تساقط شعرهم.

وأضافت لينا، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء " عبر فضائية "dmc": "تساقط الشعر أمر قاسي على كل ست بل وأيضًا الرجال، فحبيت أقول إنه ممكن تعمليها بشكل حلو فيه بهجة وقوة".

وتابعت: "لم أتوقع أن يصل للتلفزيون، وإنما أردت نشرها على جروبات التواصل عشان أقول للناس إننا ممكن يبقى شكلنا حلو، واتفاجئت من رد الفعل، كم كبير جدًا من الناس بيدعو لي وبعتوا لي رسائل، وبشكر كل الناس، نعمة من ربنا إني أشوف كل الحب ده، أكيد ربنا راضي عني في حاجة أني أشوف كل الحب ده".

وتابعت: "كنت مفكرة أني هدي طاقة إيجابية لكن حصل العكس خدت طاقة إيجابية، وهفضل على نفس الفكرة والهدف لو أقدر أقوي أي حد وأطمنه هعمل ده، ممكن يبقى شكلنا حلو ونبقى أقوياء".

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