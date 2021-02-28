المجلس العسكري في ميانمار يقيل ممثل البلاد بالأمم المتحدة لإدانته الانقلاب

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يانجون - (د ب أ)

أطاحت الحكومة العسكرية في ميانمار بممثل البلاد لدى الأمم المتحدة بعد أن انتقد الانقلاب الذي وقع مؤخرًا ودافع عن الزعيمة المخلوعة أون سان سو تشي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء السبت.

ودعا كياو مو تون، الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة، المجتمع الدولي في اجتماع غير رسمي في نيويورك أمس الجمعة إلى "اتخاذ أقوى إجراء ممكن" للإطاحة بانقلاب الأول من فبراير، ومنع الجيش من قمع شعب ميانمار، وإعادة البلاد إلى الديمقراطية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنه فشل في اتباع أوامر الدولة وتعليماتها، وارتكب الخيانة، وأظهر ولاءه، للجنة البرلمانية بقيادة حزب سو تشي، وأساء استخدام صلاحياته كسفير لميانمار.