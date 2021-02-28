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إثيوبيا تنتقد تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مذبحة في تيجراي

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إثيوبيا تنتقد تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مذبحة في تيجراي إثيوبيا تنتقد تقرير منظمة العفو الدولية بشأن مذبحة في تيجراي

مصراوي Masrawy

11:43 م السبت 27 فبراير 2021

أديس أبابا - (د ب أ)

انتقدت الإثيوبية، تقرير منظمة العفو الدولية حول ما زعم عن ارتكاب جرائم حرب في بلدة أكسوم شمالي البلاد العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت منظمة العفو الدولية أمس الجمعة إن القوات الإريترية قتلت مئات المدنيين العزل في نوفمبر.

واستندت في استنتاجاتها إلى مقابلات مع 41 ناجيًا وشاهدًا.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان نشرته عبر موقع تويتر أن المنهجية المستخدمة في إعداد التقرير "بها أوجه قصور" لأنها اعتمدت على معلومات تم جمعها من اللاجئين في شرق السودان والمقابلات الهاتفية مع أفراد في أكسوم.

وقالت الوزارة: "كان من المناسب لمنظمة العفو الدولية أن تقوم بالعمل الميداني الضروري من خلال زيارة المنطقة والتحدث إلى السلطات الإثيوبية المختصة لكشف الحقيقة".

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