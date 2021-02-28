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مقتل شرطيين اثنين على يد مجهول غربي إيران

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مقتل شرطيين اثنين على يد مجهول غربي إيران مقتل شرطيين اثنين على يد مجهول غربي إيران

مصراوي Masrawy

11:42 م السبت 27 فبراير 2021

إيران - (أ ش أ)

لقي شرطيان مصرعهما، جراء قيام مجهول بإطلاق النار على نقطة تفتيش للشرطة الإيرانية على جسر جوميشان في إيلام، غربي إيران.

وأوضحت مصادر رسمية إيرانية وفقًا لقناة " اليوم" ، اليوم السبت، أن الحادث أسفر عن مقتل الشرطي محمد مهدي دريكوند، فيما أصيب الملازم الأول روح الله البصرة بجروح نقل على إثرها إلى المراكز الطبية لتلقي العلاج، ليعلن لاحقا عن وفاته متأثرا بجراحه، فيما لم يذكر المصدر المزيد من التفاصيل عن الحادث، في حين لم تتبن أي جهة العملية.

جدير بالذكر أن "إيلام" تقع على الحدود مع العراق حيث شهدت سابقا هجمات متفرقة ضد قوات الشرطة والحرس الثوري، من قبل جماعات معارضة.

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