حالة وفاة و9 مصابين.. ضحايا "عقار أسيوط المنهار"

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مصراوي Masrawy

أسيوط- محمود عجمي:

لقيت ربة منزل مصرعها، فيما أصيب ٩ أشخاص إثر انهيار منزل بقرية أولاد بدر بمركز الفتح في أسيوط.

وحصل "مصراوي" علي أسماء حالة الوفاة والمصابين فيما تواصل قوات الحماية المدنية بأسيوط البحث عن ناجين تحت الأنقاض.

وأسفر الحادث عن وفاة "فاطمه. ع. ا. م" ٣٠ عامًا، و إصابة " ممدوح. ع. ش" 40 عامًا، و"اروى. م. ع" ٦ أعوام، و"جنا. م. ع" ٧ أعوام، و"زهره.م. ع" ٨ أعوام، و"مريم. م. ع" عامين، و"حنان. ع. ع" 28 عامًا، و" فريال. س. ش"33 عامًا.

جرى نقل المصابين والجثة إلي مستشفى أسيوط العام وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد انهيار منزل مكون من 3 طوابق به 4 اسر مبنى بالطوب الاحمر بقرية اولاد بدر التابعة لمركز الفتح ملك المواطن واخوته مقيمين بنفس المنزل ووجود بعض الاشخاص اسفل الانقاض .

أصدر المحافظ تعليماته بتوجيه قوات الحماية المدنية والاسعاف وقوات ومعدات الانقاذ السريع الى مكان الحادث وتم فرض كردون أمنى حول مكان الانهيار حفاظاً على سلامة المارة وفصل المرافق والدفع بمعدات الحماية المدنية والانقاذ السريع لرفع الأنقاض.