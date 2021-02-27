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سفير الإمارات الجديد ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يصل إلى القاهرة

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سفير الإمارات الجديد ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يصل إلى القاهرة سفير الإمارات الجديد ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية يصل إلى القاهرة

مصراوي Masrawy

10:34 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- محمد عبيد:

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، السفير حمد بن سعيد الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الجديد، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ليبدأ مهام عمله بالقاهرة، وكان في استقباله فور وصوله المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير نبيل حبشي ، ونائب رئيس البعثة وأعضاء السفارة الإماراتية.

وكلفت دولة الإمارات سفيرها الجديد بزيادة سبل التعاون بين الدولتين الشقيقتين، والبناء على العلاقات الوطيدة بين الشعبين في مرحلة تشهد ازدهارًا وفرصًا واعدة على مختلف الأصعدة.

من جانبه عبر السفير حمد الشامسي، عن خالص امتنانه لثقة قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وهذا التكليف السامي، كما عبر عن تطلعه وتقديره للقيادة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح الذي يحظى بكل الحب والاحترام من قبل شعب الإمارات.

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