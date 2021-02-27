مخاوف في أمريكا من موجة جديدة لكورونا وسط انتشار سلالات متحورة

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نيويورك - (د ب أ)

أعرب مسؤولون اتحاديون في أمريكا عن قلقهم من أن التراجع في حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا على المستوى الوطني بدأ بالتسطح مع تزايد أحد السلالات، وهي السلالة التي ظهرت في بريطانيا، في جميع أنحاء البلاد.

وحذر المسؤولون من تخفيف بعض الولايات للقيود المفروضة للوقاية من كوفيد-19، قائلين إن الأمة لا تزال في وضع محفوف بالمخاطر قد يتحول إلى موجة رابعة قبل تطعيم المزيد من السكان، حسبما أفادت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز".

وقال كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي للصحفيين في بيان صحفي: "نحن في هذا الموقف المحفوف بالمخاطر الذي كنا فيه مباشرة قبل زيادة حالات الإصابة في الخريف، حيث يمكن لأي شيء مقلق أن يتسبب في زيادة أخرى.

وأضاف: "لا نريد أن نكون أشخاصا ينظرون دوما إلى الجانب المظلم للأمور، لكنك يجب أن نتحلى بالواقعية. لذلك علينا أن ننظر بعناية إلى ما سيحدث خلال الأسبوع المقبل أو نحو ذلك بهذه الأعداد قبل أن تبدأوا في الوصول لتلك الحاجة القابلة للفهم للتخفيف من قيود معينة".

وقال آندي سلافيت، كبير مستشاري فريق البيت الأبيض لمواجهة لكوفيد- 19: "لا يمكننا أن نقول ذلك بعبارات أقوى: نعتقد أنه من الخطأ أن نرفع قدمنا​​عن الوقود في وقت مبكر للغاية، خاصة في ظل الإسراع في ​​جهودنا في التطعيم حاليًا".