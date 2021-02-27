أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين بحضور رئيس الوزراء -
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية "تفاريس" والصيعري

Print
في افتتاح الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

قلب الفيصلي الطاولة أمام الأهلي، وخطف ثلاث نقاط ثمينة من أمام ضيفه 2/ 1، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعد ضياع فرص عدة للطرفين. وكان البادئ في إهدار الفرص مهاجم وقائد الأهلي عمر السومة عند الدقيقة الـ17، ومن ثم رأسية لاعب الفيصلي "تفاريس" عند الدقيقة الـ20 التي اعتلت العارضة إلى خارج الملعب.

وواصل الأهلي ضياع الفرص عند طريق سلطان مندش عند الدقيقة الـ33، ثم إهدار ركلة الجزاء عن طريق عمر السومة، حينما تصدى لتسديدته حارس الفيصلي المتألق مصطفى ملائكة في الوقت بدلاً من الضائع (52).

وفي الشوط الثاني بادر الأهلي بزيارة مرمى الفيصلي عند الدقيقة الـ49 عن طريق تسديدة رائعة من قدم "مندش".

لم يرمِ الفيصلي المنديل، بل واصل زحفه نحو مرمى العويس حتى تحقق التعادل عند الدقيقة الـ83 من ركلة جزاء، نفذها تفاريس داخل شباك الضيوف.

ولم يكتفِ الفيصلي بهدف التعادل بل ضرب شباك العويس بهدف قاتل في الدقيقة الثانية من الوقت بدلاً من الضائع (92) عن طريق البديل الناجح محمد الصيعري برأسيه رائعة على دفعتين.

وبتلك النتيجة قفز الفيصلي للمركز الثامن برصيد 29 نقطة، وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة الـ35 في المركز الثالث.

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي يقلب الطاولة أمام الأهلي.. بثنائية

الفيصلي الأهلي الدوري السعودي للمحترفين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

في تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

"النواب الأمريكي" يؤجل جلسة الخميس بعد تحذيرات من مخطط محتمل لاقتحام الكونجرس

شبكة عيون الإخبارية