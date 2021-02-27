وزير الرياضة يرفع شكره لولي العهد على تشريفه ختام سباق "الفورمولا إي الدرعية"

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رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، على تشريفه وحضوره ختام سباق "الفورمولا إي الدرعية 2021"، مؤكدًا أن هذا الحضور يعد تجسيدًا لاهتمامه، وحرصه –أيده الله– على دعم القطاع الرياضي، الذي شهد قفزات كبيرة باستضافة أكبر وأهم المناسبات الرياضية العالمية على أرض السعودية.

وقال "الفيصل": "إن ما يتحقق من نجاحات ثمرة الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الرياضة من القيادة ومن سمو ولي العهد – حفظه الله - الذي يحرص على تذليل المصاعب كافة، بالرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم من جراء جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID 19)".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فورمولا إي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل وزارة الرياضة