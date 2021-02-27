أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين بحضور رئيس الوزراء -
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

وزير الرياضة يرفع شكره لولي العهد على تشريفه ختام سباق "الفورمولا إي الدرعية"

Print
وزير الرياضة يرفع شكره لولي العهد على تشريفه ختام سباق "الفورمولا إي الدرعية" وزير الرياضة يرفع شكره لولي العهد على تشريفه ختام سباق "الفورمولا إي الدرعية"

وزير الرياضة يرفع شكره لولي العهد على تشريفه ختام سباق

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، خالص الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله-، على تشريفه وحضوره ختام سباق "الفورمولا إي الدرعية 2021"، مؤكدًا أن هذا الحضور يعد تجسيدًا لاهتمامه، وحرصه –أيده الله– على دعم القطاع الرياضي، الذي شهد قفزات كبيرة باستضافة أكبر وأهم المناسبات الرياضية العالمية على أرض .

وقال "الفيصل": "إن ما يتحقق من نجاحات ثمرة الدعم والاهتمام اللذين يحظى بهما قطاع الرياضة من القيادة ومن سمو ولي العهد – حفظه الله - الذي يحرص على تذليل المصاعب كافة، بالرغم من التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم من جراء جائحة المستجد (COVID 19)".ولي العهد الأمير محمد بن سلمان فورمولا إي وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل وزارة الرياضة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

السعودية تدعو للتركيز على ما سببته كورونا من أزمة جوع تلوح في الأفق

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

التحالف العربي يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

"العساف": السعودية رائدة بالعمل الإنساني وقدمت علاج كورونا حتى مخالفي الإقامة

"العساف": السعودية رائدة بالعمل الإنساني وقدمت علاج كورونا حتى مخالفي الإقامة

شبكة عيون الإخبارية