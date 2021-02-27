هجوم باليستي وتدمير 5 طائرات مسيرة باتجاه مدن سعودية.. ماذا يحدث؟

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلن التحالف العربي أنه تمكن من التصدي لهجوم باليستي أطلقته ميليشيات الحوثي الموالية لإيران.

وأضاف التحالف العربي، حسبما نقلت عنه الإخبارية السعودية، أنه تم التصدي حتى الآن إلى 5 طائرات مسيرة أطلقتها الميليشيات المصنفة إرهابية في السعودية باتجاه عدة مدن سعودية.

ووأضاف أن "القوات دمرت هجوماً باليستياً من الحوثيين تجاه الرياض".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم التحالف العربي، العميد تركي المالكي، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "اعتراض وتدمير طائرة مُسيرة أطلقها الحوثيون باتحاه خميس مشيط جنوبي السعودية".

وكان التحالف اتهم، أمس الجمعة، جماعة الحوثيين بمحاولة استهداف أحد الأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية في السعودية بصاروخ باليستي، مؤكداً اعتراضه وتدميره.