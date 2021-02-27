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"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت "

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"تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت مصر" "تضامن النواب" تطالب وزيرة التجارة بالكشف عن عدد مشروعات مبادرة "بنت "

مصراوي Masrawy

09:58 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- نشأت علي:

وجّه النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، عدة تساؤلات إلى وزيرة التجارة والصناعة حول بيانها الذي أُحيل إلى اللجنة، حول مبادرة بنت ومكافحة الاتجار بالبشر ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

وطالب القصبي، خلال اجتماع اللجنة، اليوم السبت، لمناقشة بيان وزيرة التجارة والصناعة، بتوضيحات من وزيرة التجارة والصناعة حول دور الوزارة في تمكين المرأة والشباب في إقامة مشروعات زراعية صغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك الكشف عن عدد المشروعات التي تم تنفيذها خلال مبادرة بنت مصر، وما المحافظات التي تم تفعيل المبادرة بها؛ لكي يقوم النواب بمتابعة المبادرة في محافظاتهم والوقوف على مدى نجاحها.

وأضاف رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب أنه ضمن مهام الأعضاء قياس الأثر التشريعي، ولم تنته مهمة النواب عند التشريع فقط فعلى كل نائب أن يقيس أثر هذه التشريعات على المجتمع بعد اعتماد خطة عمل اللجنة.

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