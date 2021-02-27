أخبار عاجلة

اليوم.. انطلاق حملة التطعيم بلقاح كورونا للمواطنين بحضور رئيس الوزراء -
"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

Print
شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات) شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

مصراوي Masrawy

09:55 م السبت 27 فبراير 2021

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

اقرأ أيضًا..

- أمطار طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

القوى العاملة: تحصيل 1.5 مليون جنيه مستحقات مصريين بالرياض

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

نائب رئيس "المصري الديمقراطي": قانون الشهر العقاري يحتاج لنظرة شاملة وحوار مجتمعي "فيديو"

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للعاملين بالمحطات الداخلية عن السلامة

شبكة عيون الإخبارية