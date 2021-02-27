شبورة وأمطار.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد (بيان بالدرجات)

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس الأحد، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، وطقس مائل للدفء على جنوب الصعيد والرياح معتدلة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ونشاط للرياح على جنوب سيناء.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، الأحد: القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 09 درجة، وقنا العظمى 25 درجة والصغرى 10 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 10 درجة.

اقرأ أيضًا..

- أمطار طوال الأسبوع.. الأرصاد تكشف حالة الطقس والظواهر الجوية حتى الجمعة