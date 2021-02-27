إصابات "كورونا" عربيًا.. 3543 في العراق و3100 بلبنان و2584 بالأردن

★ ★ ★ ★ ★

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 3543 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 692241 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان ، بتسجيل 18 حالة وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13383, فيما تم تسجيل 2820 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 632998 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 45860 , منهم 373 يرقدون في غرف العناية المركزة.

وسجّلت لبنان 3100 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 372775 إصابةً.

وذكرت الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 288505، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4652، بعد تسجيل 42 حالة وفاة.

فيما أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 2584 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 386496 إصابة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 346287 حالة شفاء بعد تسجيل 2447 حالة إضافية، كما سجلت 25 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 4675 حالة.فيروس كورونا الجديد