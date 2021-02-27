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​القوى العاملة: تحصيل 176 ألف جنيه مستحقات مالية لعامل مصري في إيطاليا

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​القوى العاملة: تحصيل 176 ألف جنيه مستحقات مالية لعامل مصري في إيطاليا ​القوى العاملة: تحصيل 176 ألف جنيه مستحقات مالية لعامل مصري في إيطاليا

مصراوي Masrawy

09:51 م السبت 27 فبراير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا، في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري "م.أ.م.ه" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصري من محافظة الفيوم ويدعى "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو، أي ما يوازي 176 ألف جنيه مصري تقريبًا.

أوضح هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، وبحسب بيان اليوم، كان الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا بمتابعة شكوى العامل المذكور من محافظة الدقهلية لحصوله على تأخر مستحقاته المالية لدى صاحب العمل الذي يعمل لديه، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحل مشاكلها.

وقال الملحق العمالي مجدي سيد حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، إنه بالمتابعة والتواصل المستمرة مع صاحب العمل المذكور استطاع المكتب حل النزاع بينهما وديًا، حيث قام صاحب العمل بسداد 2000 يورو للعمل فورًا وتعهد عبارة عن 4000 بسداد 2000 يورو خلال مارس 2021.

وقدم المواطن الشكر لوزارة القوى العاملة المصرية متمثلة فى مكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة لشكواه.

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