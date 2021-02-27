"الطيران" و"السياحة" تقرران مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 15 مايو المقبل

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبيد:

قررت وزارتا الطيران المدني والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 15 مايو المقبل، بدلاً من 28 فبراير الحالي، مع الالتزام بنسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق، وفقًا لضوابط التشغيل المقررة، وتأكيد ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة، لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما، وذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، الذين التقى بهم وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار، خلال جولاتهما التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية، والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية في اطار الرحلات المكوكية ، التي يجرياها الوزيرين في محافظات مصر، خلال الستة أيام الماضية زار الوزيران كل من مدينتي الغردقة ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ومحافظات الأقصر وسوهاج.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ وطابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان، و تقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب، بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

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