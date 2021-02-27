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ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

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ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا ليبيا تتعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

مصراوي Masrawy

09:35 م السبت 27 فبراير 2021

طرابلس - (أ ش أ):

أعلن رئيس اللجنة العلمية والاستشارية لمكافحة في ليبيا خليفة البكوش، التعاقد على 12 مليون جرعة لقاح ضد كورونا، ستصل الدفعة الأولى منها بنهاية شهر مارس المقبل.

وقال البكوش خلال مؤتمر صحفي أوردته بوابة الوسط الليبية اليوم السبت "سنستلم قريبا حوالي 12 مليون جرعة علي دفعات للوقاية من فيروس كورونا"، مضيفا "تعاقدنا مع 4 شركات لاستيراد اللقاحات، فيما ستصل الدفعة الأولى في نهاية شهر مارس".

وتابع: "نطمئن الليبيين بقرب وصول التطعيمات"، مؤكدا أن التأخير في جلب التطعيمات بسبب الإغلاق الذي فرض من الاتحاد الأوروبي.

وأشار البكوش إلى أنه تم الاتفاق بأن يقوم المركز الوطني لمكافحة الأمراض بالتطعيمات لما يتمتع به من خبرة في هذا المجال، وبالتعاون مع اللجنة العلمية الاستشارية ووزارة الصحة، مؤكدا أنه سيتم فتح التسجيل بمنظومة التطعيمات ضد كورونا في بداية شهر مارس.

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مصراوي Masrawy

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