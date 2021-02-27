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معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات

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معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات معارك الـ30 ساعة.. "الشرعية" تقتل 350 حوثيًا وتأسر وتجرح العشرات
تدمير 14 طقمًا للميليشيا بينها 6 بغارات "التحالف"

معارك الـ30 ساعة..

أفاد مصدر عسكري بالجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش خلال الـ30 ساعة الماضية في جبهات صرواح والكسارة والمشجح؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا الحوثية وعشرات الجرحى والأسرى.

وأضاف أن جنود الجيش الوطني كبّدوا الميليشيا خسائر أخرى فادحة في العتاد، بينها تدمير 8 أطقم كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 أطقم حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات، وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

وبين المصدر أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية الإيرانية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، وأسفرت الغارات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.ميليشيا الحوثي الإرهابية الجيش اليمني اليمن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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