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الجيش اليمني: مقتل 350 عنصرًا حوثيًا في معارك بمحافظة مأرب

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الجيش اليمني: مقتل 350 عنصرًا حوثيًا في معارك بمحافظة مأرب الجيش اليمني: مقتل 350 عنصرًا حوثيًا في معارك بمحافظة مأرب

مصراوي Masrawy

08:12 م السبت 27 فبراير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أعلن الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، مقتل أكثر من 350 عنصرًا من الحوثيين في معارك بمحافظة مأرب، شرقي البلاد، خلال الساعات الماضية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان إن رجال الجيش الوطني مسنودين بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية، خاضوا خلال الـ30 ساعة الماضية معارك عنيفة ضد ميليشيا الحوثي في جبهات صرواح والكسارة والمشجح أسفرت عن مصرع أكثر من 350 عنصرًا من الميليشيا، إلى جانب عشرات الجرحى والأسرى".

وأضاف البيان أن المعارك خلفت كذلك خسائر أخرى للحوثيين في العتاد، ومن ضمنها تدمير 8 دوريات كانت تحمل معدات وذخائر، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 6 دوريات حوثية كانت تحمل تعزيزات في طريقها إلى الميليشيا في ذات الجبهات.

وأشار البيان إلى أن طيران التحالف استهدف تجمعات للميليشيا الحوثية في مواقع متفرقة بجبهات صرواح والمشجح والكسارة، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات وتدمير آليات ومعدات قتالية تابعة لها.

من جانبها، قالت جماعة الحوثي حسبما نقلته قناة المسيرة الفضائية الناطقة باسم الجماعة، إن طيران "العدوان" في إشارة إلى طيران التحالف شن 12 غارة على مديرية صرواح، دون أن تشير إلى وقوع خسائر في صفوفها.

جدير بالذكر أن الحوثيين دفعوا بتعزيزات كبيرة تجاه محافظة مأرب خلال الثلاثة الأسابيع الماضية، "لتحريرها" ممن وصفوهم بـ"قوات العدو الأجنبي" في إشارة إلى قوات دول التحالف.

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