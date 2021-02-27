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سلطنة عمان تكشف عن موقفها من بعد التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي

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سلطنة عمان تكشف عن موقفها من السعودية بعد التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي سلطنة عمان تكشف عن موقفها من بعد التقرير الأمريكي عن مقتل خاشقجي

مصراوي Masrawy

06:59 م السبت 27 فبراير 2021

وكالات:

أعلنت سلطنة عمان، تأييدها لموقف المملكة العربية ، الرافض للتقرير الأمريكي الذي صدر أمس، وتم تسليمه للكونجرس حول ملابسات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأعربت وزارة الخارجية العمانية، اليوم السبت عن "تضامن السلطنة مع المملكة العربية السعودية الشقيقة في موقفها بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي، مثمنة جهود وإجراءات السلطات القضائية المختصة بالمملكة تجاه القضية وملابساتها".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت أمس، رفضها لما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية وتم تزويد الكونجرس به حول ملابسات مقتل خاشقجي.

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