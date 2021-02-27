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مصادر: "مستقبل وطن" يجتمع لوضع التعديل التشريعي لـ"الشهر العقاري" قبل يوم 6 مارس

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مصادر: "مستقبل وطن" يجتمع لوضع التعديل التشريعي لـ"الشهر العقاري" قبل يوم 6 مارس مصادر: "مستقبل وطن" يجتمع لوضع التعديل التشريعي لـ"الشهر العقاري" قبل يوم 6 مارس

مصراوي Masrawy

06:06 م السبت 27 فبراير 2021

(مصراوي):

كشفت مصادر حزبية عن انعقاد اجتماع لعدد من أعضاء الهيئة البرلمانية بحزب "مستقبل وطن"، اليوم السبت، لدراسة التعديل التشريعي المرتقب أن يتقدم به نائب عن الحزب خلال جلسات البرلمان الأسبوع الجاري.

وقالت المصادر لـ"مصراوي" إن الاجتماع من المرتقب أن يخرج بتعديل تشريعي يتم تقديمه للبرلمان الأسبوع الجاري، قبل يوم 6 مارس والمحدد لبدء العمل بالقانون.

وأكد حزب مستقبل وطن، في بيان لها أمس، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ردود الأفعال الواسعة والجدل المثار على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تسجيل العقارات والقيد بالشهر العقاري.

وأعلن الحزب اعتزامه من خلال هيئته البرلمانية بمجلس النواب التقدم بتعديل تشريعي على القوانين المرتبطة بالتسجيل والقيد بالشهر العقاري، مستهدفة التسهيل على المواطن في تسجيل حقوقه العقارية، والحفاظ على حق الدولة في استكمال منظومة الشهر العقاري.

ويأتي قرار الحزب تماشيًا مع سياسة رئيس الجمهورية بالتخفيف عن كاهل المواطنين، والعمل لصالحهم، وتحديث المنظومة التشريعية بما يتوافق مع خطة التنمية.

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