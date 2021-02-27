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اللجنة العسكرية "5+5": لا نستطيع إخراج العناصر الأجنبية من ليبيا

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اللجنة العسكرية "5+5": لا نستطيع إخراج العناصر الأجنبية من ليبيا اللجنة العسكرية "5+5": لا نستطيع إخراج العناصر الأجنبية من ليبيا

مصراوي Masrawy

06:31 م السبت 27 فبراير 2021

طرابلس - (د ب أ)

أكد رئيس اللجنة العسكرية (5+5) أحمد علي أبو شحمة، أن اللجنة لا تستطيع تنفيذ خطتها لإخراج القوات الأجنبية من أراضي البلاد، نظرًا لعدم امتلاكها الولاية القانونية لتنفيذ هذه الأعمال، فضلًا عن عدم تبعيتها لأي قوة أمنية على أرض سرت، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.

وأضاف أبو شحمة في بيان للجنة اليوم السبت، أن اللجنة تقدر حرص مجلس النواب على إعطاء الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

وتابع أبو شحمة قائلاً إن اللجنة بصفتها لجنة عسكرية تسعى لوقف إطلاق النار وحقن دماء الليبيين، وإخراج العناصر الأجنبية من أراضي البلاد.

وأمس الجمعة قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن المجلس سيمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة "إذا قُدمت بالشكل المناسب"، مؤكدا أن غالبية أعضاء لجنة الـ75 غير منتخبين.

وشدد صالح، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المغربي في الرباط، أن الدعوة لجلسة منح الثقة اختصاص رئاسة مجلس النواب، متمنيًا منح الثقة للحكومة في مجلس النواب وعدم اللجوء للجنة الحوار السياسي.

وشدد صالح على أن الأيام المقبلة تنتظر عقد جلسة لمجلس النواب في مدينة سرت، لمنح الثقة للحكومة الانتقالية برئاسة عبدالحميد دبيبة، وحال تعثر انعقاد الجلسة في سرت سيتم عقدها في طبرق.

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