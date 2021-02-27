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بعد انتقاده للانقلاب.. إقالة سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة

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بعد انتقاده للانقلاب.. إقالة سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة بعد انتقاده للانقلاب.. إقالة سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة

مصراوي Masrawy

06:30 م السبت 27 فبراير 2021

نايبيداو - (أ ش أ):

أوردت قناة ( اليوم) اليوم السبت، أن سفير ميانمار لدى الأمم المتحدة جرى إقالته على خلفية حثه الأمم المتحدة على استخدام أي وسيلة ضرورية ضد الانقلاب العسكري.

ونقلت القناة عن مصادر رسمية في ميانمار - لم تسمها - إن "السفير /كياو مو تون/ خان البلد وتحدث باسم منظمة غير رسمية لا تمثل البلاد وأساء استخدام مسؤولياته".

يذكر أن مو تون، أبلغ الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه كان يتحدث نيابة عن المدنية المخلوعة للزعيمة المنتخبة أونج سان سو تشي.

ويتصاعد التوتر في ميانمار على خلفية تواصل المظاهرات المعارضة للانقلاب العسكري، والمطالبة بالإفراج عن الزعماء المدنيين المعتقلين.

واستولى العسكريون على الحكم في ميانمار - أوائل الشهر الجاري - بدعوى تزوير نتائج الانتخابات التي جرت في نوفمبر وفازت فيها الرابطة الوطنية للديمقراطية.

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