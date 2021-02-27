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السودان يدعو من جديد إلى أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

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السودان يدعو من جديد إلى أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة السودان يدعو من جديد إلى أهمية التوصل لاتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة

مصراوي Masrawy

06:28 م السبت 27 فبراير 2021

الخرطوم - (أ ش أ):
قال مدير خزان الروصيرص (جنوب جمهورية السودان) المهندس حامد محمد علي، إن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة، بسبب رفض الجانب الاثيوبي، سيؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على تشغيل خزان "الروصيرص".
وأشارت وكالة السودان للأنباء "سونا"، إلى أن خزان "الروصيرص" يعتمد في تشغيله على إيراد النهر الطبيعي، والآن سيعتمد على كميات النهر الواردة من "سد النهضة"، وبالتالي غياب اتفاق ملزم ومرض لجميع الجهات سيشكل خطورة كبيرة.
وأكد مدير خزان الروصيرص، أهمية الخزان الانتاجية والاقتصادية للسودان، والتي تتمثل في ري المشاريع الزراعية على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانتاج الطاقة الكهربائية، بالاضافة إلى الثروة السمكية وزراعة الجروف عند انحسار المياه في بحيرة الخزان في فترة الصيف.
وأضاف أن الخزان يوفر العديد من الوظائف ويساهم في تنمية منطقة جنوب النيل الأزرق (في جنوب جمهورية السودان).

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