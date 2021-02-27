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عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

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عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

توج الأمير عبدالله بن فهد رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، اليوم السبت، الفائزين بكأس الاتحاد السعودي للفروسية بثلاث رياضات وهي الماراثون والرماية بالقوس من على ظهر الخيل والتقاط الأوتاد؛ وذلك بميدان الفروسية في مركز القصب بمحافظة شقراء.

واختتمت بطولات الاتحاد الثلاثة التي انطلقت الخميس الماضي، اليوم السبت، وسطَ تنافس عالٍ وكبير من قِبَل الفرسان الذين تنافسوا على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وحقق الفارس محمد اللزام كأس الاتحاد السعودي للفروسية للماراثون بعد منافسة شديدة؛ فيما خطف كأس الاتحاد السعودي للفروسية للرماية من على ظهر الخيل الفارس عادل آل خريف.

فيما نال كأس الاتحاد السعودي للفروسية لالتقاط الأوتاد فريق الحزم.

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

عبدالله بن فهد يتوج الفائزين.. بكأس الاتحاد السعودي للفروسية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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