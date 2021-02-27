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الجزائر.. "كورونا" المتحور يعلق جميع رحلات الطيران لمدة شهر

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الجزائر.. "كورونا" المتحور يعلق جميع رحلات الطيران لمدة شهر الجزائر.. "كورونا" المتحور يعلق جميع رحلات الطيران لمدة شهر
يشمل القرار كل المعابر الحدودية

الجزائر..

علّقت الجزائر اليوم (السبت)، جميع الرحلات من وإلى خارج البلاد، لمدة شهر لمنع تفشي السلالة البريطانية لفيروس كورونا.

وأفاد عضو اللجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا ورئيس عمادة الأطباء الجزائريين "بركاني بقاط"، بأن القرار صدر بعد أيام من ظهور إصابتين مؤكدتين بالسلالة البريطانية لفيروس كورونا، رغم إجراءات تخفيف القيود الصحية، التي اتخذتها في الآونة الأخيرة؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبيّن المسؤول الطبي أن تعليق الرحلات يشمل جميع المعابر الحدودية، بما فيها الجوية، والبحرية، بداية من 1 إلى 31 مارس، ويجري بمقتضاه تجميد رحلات إجلاء الجزائريين العالقين خارج البلاد، بحسب ما نقله موقع " اليوم" عن قناة "النهار" الجزائرية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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