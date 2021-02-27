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إصابة 16 من المتظاهرين والشرطة في احتجاجات بالناصرية في العراق

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إصابة 16 من المتظاهرين والشرطة في احتجاجات بالناصرية في العراق إصابة 16 من المتظاهرين والشرطة في احتجاجات بالناصرية في العراق

مصراوي Masrawy

06:08 م السبت 27 فبراير 2021

بغداد - (د ب أ)

أفاد شهود عيان مساء اليوم السبت، بأن 16 من المتظاهرين والشرطة العراقية أصيبوا بجروح بعد تجدد المظاهرات الاحتجاجية لليوم السادس على التوالي أمام مبنى ديوان محافظة ذي قار جنوبي بغداد.

وأوضح الشهود أن المئات من المتظاهرين تجمعو أمام مبنى محافظة ذي قار وجرت مصادمات بين المحتجين وقوات الشرطة أمام مبنى المحافظة والتراشق بالحجارة وسماع إطلاق الرصاص، مما تسبب بإصابة 16 من المتظاهرين وقوات الشرطة بجروح.

وكان محافظ ذي قار ناظم الوائلي قدم مساء أمس الجمعة استقالته لرئيس العراقية مصطفى الكاظمي على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المحافظة خلال الأيام الخمسة الماضية وأوقعت قتلى ومصابين اكتظت بهم مستشفيات محافظة ذي قار جنوبي بغداد، بحسب مصادر في الحكومة العراقية.

وذكرت المصادر أن محافظ ذي قار قدم استقالته وتم تكليف رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي لتولي منصب المحافظ إضافة إلى منصبه لإدارة الأوضاع وضبط الأمن والاستقرار وتلبية مطالب المتظاهرين وتهيئة المناخ لتنفيذ المشاريع الخدمية وحل أزمة البطالة ومحاربة الفساد وحل مشاكل المعتقلين والبحث عن المختطفين من الناشطين المدنيين.

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