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اليمن: مقتل قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب جراء معارك مع الحوثيين

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اليمن: مقتل قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب جراء معارك مع الحوثيين اليمن: مقتل قائد قوات الأمن الخاصة في مأرب جراء معارك مع الحوثيين

مصراوي Masrawy

06:02 م السبت 27 فبراير 2021

صنعاء - (د ب أ)

أفاد مصدر عسكري في الجيش اليمني الموالي للحكومة الشرعية، اليوم السبت، بمقتل العميد عبد الغني شعلان، قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة مأرب، شرقي البلاد.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن شعلان قتل إلى جانب عدد من مرافقيه إثر معارك مع ميليشيا الحوثي يوم أمس الجمعة، في جبل البلق بمديرية صرواح، غربي مأرب.

ويوم أمس سيطر مسلحو الحوثيين على جبل البلق الاستراتيجي المطل على سد مأرب، وتمكنت قوات الجيش من استعادة السيطرة عليه بعد معارك عنيفة استمرت لساعات.

وتصاعدت وتيرة الاشتباكات بين الجانبين في محافظة مأرب الغنية بالنفط والغاز منذ نحو شهر، بعد هجمات عدة شنها الحوثيون على مواقع الجيش، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، بينهم مدنيون.

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