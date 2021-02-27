أخبار عاجلة

"الأرصاد": تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض على شمال وغرب المملكة مساء -
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا -
بشرة الرجل تحتاج إلى كريمات عناية خاصة -
اليوم.. طلاب 2 ثانوي يؤدون امتحاني اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع -
3 وقائع قتل بالهرم.. طلب إحاطة لمدبولي ووزير التنمية المحلية بسبب التوك توك -
ندوة الأوقاف: الدعوة إلى الله يجب أن تكون عن بصيرة وأن تُؤخذ من أهل الاختصاص -
منذ الإعلان الرابع.. طلب إحاطة للحكومة بسبب تباطؤ تسليم شقق الإسكان الاجتماعي -
ارتفاع حرارة وشبورة.. الأرصاد تعلن طقس النصف الأول من الأسبوع المقبل -
بمساحة 5 أفدنة.. محلية النواب تطالب التنمية المحلية بتقرير بشأن توقف مجمع خدمات المطرية -
"الوزراء": مصر تتقدم في المؤشر العالمي للقوة الناعمة في نسخته الثانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة

Print
من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة
إغلاق الطرق في المنطقة لإتمام عملية التفجير

من مخلفات الحرب العالمية الثانية.. بريطانيا تُخلي 2.600 عقار بعد اكتشاف قنبلة

اضطرت السلطات البريطانية اليوم (السبت)، إلى إخلاء نحو 2.600 عقار في مدينة إكسيتر بجنوب غرب البلاد؛ قبل إبطال مفعول قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية.

وأوضحت الشرطة أنه جرى اكتشاف القنبلة أمس خلال أعمال بناء قرب حرم جامعة.

وأضافت أنها أغلقت الطرق في المنطقة أمام حركة المرور، وأن عملية التفجير يجب أن تكتمل بنهاية اليوم؛ وفقًا لما أوردته " اليوم".

وأشارت الشرطة إلى أن مسألةً تتعلق بالسلامة العامة مثل هذه؛ أدت إلى بعض الاستثناءات فيما يخص قواعد التباعد الاجتماعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا

التشيك تطلب لقاحات مضادة لكورونا من الصين وروسيا

أمريكا تمدد العقوبات على روسيا عام آخر على خلفية ضم القرم

أمريكا تمدد العقوبات على روسيا عام آخر على خلفية ضم القرم

روسيا وليبيا تبحثان سبل تذليل الصعاب أمام المصالحة الليبية

روسيا وليبيا تبحثان سبل تذليل الصعاب أمام المصالحة الليبية

روسيا تطالب بدليل على تسميم نافالني بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا

روسيا تطالب بدليل على تسميم نافالني بعد عقوبات الاتحاد الأوروبي وأمريكا

شبكة عيون الإخبارية